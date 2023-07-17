Мир 17 июля 2023, 10:53 Политолог Брутер сообщил, что Турция имеет свои выгоды от расширения НАТО

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в разговоре с изданием URA.RU сообщил, что Турция имеет свои выгоды от расширения НАТО.

Власти страны считают, что Турция, таким образом, сможет расширить собственное влияние в мире. В Анкаре полагают, что чем больше будет альянс, тем больше будет влияние Турции внутри военного блока.

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Брутер добавил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган умеет давить на своих западных союзников и всегда играет в долгую.