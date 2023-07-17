17 июля 2023, 10:53
Политолог Брутер сообщил, что Турция имеет свои выгоды от расширения НАТО
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в разговоре с изданием URA.RU сообщил, что Турция имеет свои выгоды от расширения НАТО.
Власти страны считают, что Турция, таким образом, сможет расширить собственное влияние в мире. В Анкаре полагают, что чем больше будет альянс, тем больше будет влияние Турции внутри военного блока.
Реклама
Брутер добавил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган умеет давить на своих западных союзников и всегда играет в долгую.
Турция
Реклама
Реклама