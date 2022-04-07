Политолог Брутер прокомментировал желание США исключить Россию из Совбеза ООН

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Запад пытается вывести Россию из равновесия, желая исключить ее из Совбеза ООН. Об этом написал Life.

По его словам, таким образом США и страны Европы оказывают на нашу страну психологическое воздействие.

«Буржуйское общество построено так, что хайп иногда предшествует действию. Им всё время нужен хайп. Они хотят Россию вывести из равновесия. То, что вчера говорила Псаки, например про то, что слабеющая уничтоженная российская экономика доживает последние дни, а [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий говорит: „Давайте вводить новые санкции!“ А санкции не действуют, это психические атаки», — добавил эксперт.

Политолог напомнил, что Москва ранее сталкивалась с подобным, когда СССР исключили из Лиги Наций до Второй мировой войны. Однако тогда эта организация перестала быть дееспособной.