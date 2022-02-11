Политолог Брутер прокомментировал заявление Путина о гарантиях безопасности

Политолог Владимир Брутер разъяснил, в чем посыл президента России Владимира Путина Западу. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Дни.ру», Путин заявил, что Россия будет добавиться от НАТО и США понятных и юридически закрепленных гарантий безопасности. Он призвал Запад «не вести себя, как стервятник», отметил Брутер.

«А то европейские и американские государства готовы за своей выгодой отправиться хоть на край света — но не готовы делиться ею с теми, за счет кого они ее получают», — заключил политолог.