Политолог Брутер прокомментировал призыв Госдепа к американцам покинуть Украину

Госдеп США рекомендовал американцам, находящимся на территории Украины и Белоруссии, немедленно покинуть страны. Политолог Владимир Брутер в разговоре с Life назвал призыв «истерией».

«Истерия делается именно для истерии. Это совершенно естественная ситуация для [США]. Они должны продолжать давление на Россию и периодически его усиливать. Ведь без этого не обойдется. Мы должны понимать, что давление будет продолжаться. МИД уже подготовил 10-страничный ответ, но, учитывая госдеповскую традицию, его никто не прочтет до конца», -считает политолог.

Он добавил, что Россия не должна идти на поводу у Запада, ей нужно продолжать продвигать свою позицию.