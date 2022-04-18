Политолог Брутер прокомментировал планы сенаторов США посетить пять стран для поддержки Украины

Сенаторы США планируют посетить Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ, чтобы заручиться большей поддержкой для Украины. По мнению политолога Владимира Брутера, часть из этих стран США пытаются отдалить от России, о чем он сообщил RT.

США надеются ухудшить отношения с Россией Индии и ОАЭ, считает политолог. Однако изолировать их от России не получится.

«Потому что они заинтересованы в сотрудничестве с Россией и именно сотрудничество с Россией делает ситуацию в Индии и Эмиратах успешной с точки зрения экономики», — сказал Брутер.