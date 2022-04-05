Политолог Брутер призвал Россию ответить на решение Литвы понизить уровень дипотношений

Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и выслало из страны российского посла. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT заявил, что Россия должна ответить на эти решения.

«Потому что это вытекает из дипломатических норм или дипломатических практик. <…> Если бы мы сделали это гораздо раньше и указали всем балтийским послам на выход, то вполне возможно, что у них в голове бы что-то переклинило», — сказал политолог.

По его словам, Литва таким образом пытается оказывать давление на Россию.