facebook_pixel
    05 апреля 2022, 05:08

    Политолог Брутер призвал Россию ответить на решение Литвы понизить уровень дипотношений

    Полина Гребенщикова

    Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и выслало из страны российского посла. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT заявил, что Россия должна ответить на эти решения.

    «Потому что это вытекает из дипломатических норм или дипломатических практик. <…> Если бы мы сделали это гораздо раньше и указали всем балтийским послам на выход, то вполне возможно, что у них в голове бы что-то переклинило», — сказал политолог.

    По его словам, Литва таким образом пытается оказывать давление на Россию.