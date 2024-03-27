Мир 27 марта 2024, 16:23 Политолог Брутер предположил, что Россию ждет порция мерзких сюрпризов от членов НАТО

Читать 360tv в

Слова министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема с призывом создавать больше трудностей для России можно расценивать как предпосылки к новым мерзким сюрпризам. Таким мнением с радио Sputnik поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, ждать неприятностей стоит не от самой Швеции, у которой нет для этого достаточных ресурсов. Скорее всего, навредить России будут стараться другие члены НАТО.

Реклама

«Вопрос только в том, что Швеция, их министр здесь не главный, и не очень может мешать России. Но там есть другие, которые могут. Например, тот же Вашингтон вместе со своими более близкими союзниками, нежели Швеция», — отметил эксперт.

Он добавил, что вряд ли стоит ждать серьезных пакостей от Франции. По мнению политолога, Макрон обычно делает громкие заявления, но мало что может сделать.

Авторы: