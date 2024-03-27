27 марта 2024, 16:23
Политолог Брутер предположил, что Россию ждет порция мерзких сюрпризов от членов НАТО
Слова министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема с призывом создавать больше трудностей для России можно расценивать как предпосылки к новым мерзким сюрпризам. Таким мнением с радио Sputnik поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, ждать неприятностей стоит не от самой Швеции, у которой нет для этого достаточных ресурсов. Скорее всего, навредить России будут стараться другие члены НАТО.
Реклама
«Вопрос только в том, что Швеция, их министр здесь не главный, и не очень может мешать России. Но там есть другие, которые могут. Например, тот же Вашингтон вместе со своими более близкими союзниками, нежели Швеция», — отметил эксперт.
Он добавил, что вряд ли стоит ждать серьезных пакостей от Франции. По мнению политолога, Макрон обычно делает громкие заявления, но мало что может сделать.
Международные отношения
НАТО
Реклама
Реклама