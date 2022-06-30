Политолог Брутер оценил заявление Додаро об угрозе США со стороны России и Китая

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил заявление главы Счетной палаты США Джин Додаро, который считает, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея продолжают создавать угрозу безопасности США. Об этом написал RT.

По словам эксперта, ни эти страны, ни какие-либо другие не представляют угрозы для американцев.

«Ни Россия, ни Китай, ни Иран Соединенным Штатам не угрожают», — сообщил политолог.

Как отметил Брутер, американские власти через такие заявления пытаются объяснить простому обывателю, куда идут деньги, выделяемые на оружейные программы.

Ранее глава Счетной палаты США Джин Додаро заявил о «растущих угрозах» со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. По его словам, Минобороны планирует вложить более 1,79 триллиона долларов в программы нацбезопасности страны.