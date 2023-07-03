03 июля 2023, 18:19
Политолог Брутер обвинил Макрона в том, что он не интересовался жизнью людей с доходами ниже среднего уровня
Массовые протесты во Франции — это отчасти следствие того, что за годы своего президентства Эммануэль Макрон так и не заинтересовался проблемами тех слоев населения, доходы которых ниже среднего. Таким мнение с RT поделилися эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, французский президент не только не наладил диалог с обществом, но и потеря ту связь, которую создали его предшественники.
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«Тем, кто живет хорошо, — Макрон очень выгоден, нужен и полезен. Но во французском и западном обществе далеко не все так живут», подчеркнул эксперт.
Эммануэль Макрон
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