Мир 03 июля 2023, 18:19 Политолог Брутер обвинил Макрона в том, что он не интересовался жизнью людей с доходами ниже среднего уровня

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Массовые протесты во Франции — это отчасти следствие того, что за годы своего президентства Эммануэль Макрон так и не заинтересовался проблемами тех слоев населения, доходы которых ниже среднего. Таким мнение с RT поделилися эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, французский президент не только не наладил диалог с обществом, но и потеря ту связь, которую создали его предшественники.

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«Тем, кто живет хорошо, — Макрон очень выгоден, нужен и полезен. Но во французском и западном обществе далеко не все так живут», подчеркнул эксперт.

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