Политолог Брутер объяснил, почему Трасс провалилась на посту премьера Великобритании | 360°

Мир 20 октября 2022, 21:54 Политолог Брутер объяснил, почему Трасс провалилась на посту премьера Великобритании

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Главной ошибкой Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании была попытка снизить налоги. Об этом в разговоре с Ura.ru сказал политолог Владимир Брутер.

«Лиз Трасс стала жертвой собственного авантюризма, когда попробовала провести крайне либеральную программу», — сказал он.

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Ее решение не только обрушило национальную валюту, но и вызвало рост процентов по заимствованиям. Политика Трасс не устроила британскую оппозицию, финансовые рынки и США.

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Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября, пробыв на посту всего полтора месяца.