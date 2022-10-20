Политолог Брутер объяснил, почему Трасс провалилась на посту премьера Великобритании | 360°

20 октября 2022, 21:54
Политолог Брутер объяснил, почему Трасс провалилась на посту премьера Великобритании
Главной ошибкой Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании была попытка снизить налоги. Об этом в разговоре с Ura.ru сказал политолог Владимир Брутер.
«Лиз Трасс стала жертвой собственного авантюризма, когда попробовала провести крайне либеральную программу», — сказал он.
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Ее решение не только обрушило национальную валюту, но и вызвало рост процентов по заимствованиям. Политика Трасс не устроила британскую оппозицию, финансовые рынки и США.
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Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября, пробыв на посту всего полтора месяца.
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