Мир 23 июня 2023, 16:05 Политолог Брутер назвал незначительным новый пакет антироссийских санкций от ЕС

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Европейский союз принял 11-й пакет антироссийских санкций. На сегодняшний день он не имеет особого значения, сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, эффективность санкций достаточно относительна. Они были составлены с предположением того, что России придется тратить больше денег на импортозамещение, однако для такой огромной страны это не очень большие средства.

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Отмечается, что новый пакет санкций против РФ вступил в силу 23 июня.