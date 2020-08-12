Политолог: Британия повторяется в обвинениях в адрес России
Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев считает, что обвинения Великобритании в адрес России голословны и не более, чем «поверхностное повторение» старых тезисов Запада. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным радиостанции Sputnik, Россию обвинили во вмешательстве в дела Лондона. Беляев считает, что это бездоказательно и, можно сказать, заезженно.
«Никаких доказательств или конкретных фактов „вмешательства“ не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог», — пояснил он.