Политолог: Британия повторяется в обвинениях в адрес России

По данным радиостанции Sputnik, Россию обвинили во вмешательстве в дела Лондона. Беляев считает, что это бездоказательно и, можно сказать, заезженно.

«Никаких доказательств или конкретных фактов „вмешательства“ не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог», — пояснил он.