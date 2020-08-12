facebook_pixel
    12 августа 2020, 14:09

    Политолог: Британия повторяется в обвинениях в адрес России

    Дарья Морозова

    Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев считает, что обвинения Великобритании в адрес России голословны и не более, чем «поверхностное повторение» старых тезисов Запада. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным радиостанции Sputnik, Россию обвинили во вмешательстве в дела Лондона. Беляев считает, что это бездоказательно и, можно сказать, заезженно.

    «Никаких доказательств или конкретных фактов „вмешательства“ не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог», — пояснил он.

    Новости SMI.FM