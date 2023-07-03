Мир 03 июля 2023, 19:05 Политолог Брискин заявил, что Израиль и Палестина не хотят серьезного противостояния

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Столкновения между Израилем и Палестиной вряд ли перерастут в более глобальную конфронтацию, потому что ни одна из сторон не стремится к этому. Такое мнение озвучил «Известиям» израильский политолог, бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.

По его словам, нанесение авиаударов по лагерю беженцев Дженин — это вынужденная мера. Было несколько терактов, сдерживать которые стало возможно лишь с применением военной силы. Он добавил, что Дженин — это в целом проблемная зона. Там очень много молодых людей, которые не могут найти работу и уходят в запрещенные организации.

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«Шансов на то, что эта операция перерастет в серьезное противостояние, мало. Хотя, с другой стороны, всегда одна из проблем такого рода операций, что понятно, как они начинаются, но никогда не понятно, как это будет продолжаться и во что может вылиться», — сказал политолог.

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