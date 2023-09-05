Мир 05 сентября 2023, 15:29 Политолог Бредихин: желание африканских стран вести собственную политику страшит европейцев

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Африканские страны намерены вести свою собственную политику, чего боится Евросоюз. Об этом сообщил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, на сегодняшний день именно глобальный Юг задает основную парадигму дальнейшего устройства мира. Для G7 и Европейского союза расширение БРИКС становится серьезным вызовом, показателем этого становится желание наладить диалог с новым быстрорастущим проектом.

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Бредихин не исключил, что в будущем некоторые страны Евросоюза присоединятся к этому проекту.