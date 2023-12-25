Мир 25 декабря 2023, 13:51 Политолог Бредихин назвал беспорядки в Сербии примером «привычных методичек» Запада

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Политолог Антон Бредихин заявил, что протесты в Белграде являются примером «привычных методичек» Запада. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Напомню, что в Сербии уже была цветная революция, да и Вучич (Александр Вучич, президент Сербии — прим. ред.) — не особо пророссийский политик, он старается на двух стульях усидеть», — отметил эксперт.

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По его мнению, ситуация в стране способна получить развитие, если результатом волнений станет разворот в сторону Европейского союза.