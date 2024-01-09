Мир 09 января 2024, 16:36 Политолог Бредихин: на пост главы Евросовета рассматривают антироссийского кандидата

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На пост главы Евросовета взамен венгерского премьера Виктора Орбана ищут общеевропейского, и, соответственно, более антироссийская кандидата. Такое мнение выразил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с RT.

По словам специалиста, поиск кандидатур вызван тем, что Орбан борется за интересы своего государства и народа; он скорее является сторонником России. Сейчас рассматривают людей, для которых «национальные интересы на втором месте».

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«А на первом — интересы в рамках той концепции и идеологии, которые проводит Европа», — отметил Бредихин.