09 января 2024, 16:36
Политолог Бредихин: на пост главы Евросовета рассматривают антироссийского кандидата
На пост главы Евросовета взамен венгерского премьера Виктора Орбана ищут общеевропейского, и, соответственно, более антироссийская кандидата. Такое мнение выразил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с RT.
По словам специалиста, поиск кандидатур вызван тем, что Орбан борется за интересы своего государства и народа; он скорее является сторонником России. Сейчас рассматривают людей, для которых «национальные интересы на втором месте».
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«А на первом — интересы в рамках той концепции и идеологии, которые проводит Европа», — отметил Бредихин.
Международные отношения
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