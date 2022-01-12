Политолог Бортник заявил, что США эксплуатируют Украину

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США эксплуатирует Украину в переговорах с Россией. Об этом сообщило ИА НСН.

Представители США неоднократно угрожали России последствиями в случае вторжения на Украину. Однако политолог отметил, что таким образом страна использует Украину как инструмент давления на Россию. Он отметил, что Вашингтон должен отказаться от выражения «цена за нападение». По его словам, подобные высказывания свидетельствуют от отсутствия партнерских отношений между странами, передали «Дни.ру».