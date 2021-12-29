Политолог Бортник прокомментировал блокировку оппозиционных каналов на Украине

Политолог Руслан Бортник раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать оппозиционные каналы. Об этом сообщила НСН.

По его словам, такое решение является неконституционным. Но граждане Украины не готовы устраивать протесты против него.

«Подобные меры, безусловно, помогают Зеленскому, потому что уровень критичности в информационной среде становится ниже, все же эти каналы были одними из наиболее критичных», — добавил Бортник.