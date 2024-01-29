Мир 29 января 2024, 15:28 Политолог Богуславская заявила, что Иран и США не стремятся к открытой конфронтации

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Призывы американских сенаторов нанести ответные удары по Ирану или даже по его столице говорят лишь слабости администрации Байдена. Об этом радио Sputnik заявила кандидат политических наук Юлия Богуславская.

По ее словам, США могут нанести ответный удар, но не обязательно сделать это на территории Ирана. Например, как это было в случае с убийством Сулеймани. По Тегерану же американцы точно бить не будут, и подобные призывы лишь разгоняют информационные волны, считает эксперт.

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Но вместе с тем сам Иран и сами США к открытой и прямой конфронтации не стремятся. Длительная история их взаимодействия показывает, что они скорее хотели бы действовать тактикой мелких ударов», — отметила Юлия Богуславская.

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