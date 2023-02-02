Мир 02 февраля 2023, 17:51 Политолог Богуславская прокомментировала растущую напряженность в отношениях между США и Китаем

Читать 360tv в

В настоящее время отчетливо прослеживается нарастающая напряженность в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщила кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская в эфире радиостанции Sputnik.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты не стремятся к развязыванию открытого военного конфликта с Китаем.

Реклама

Тем не менее, противостояние в технологической сфере и усиливающаяся международная конкуренция могут повлиять на американо-китайские отношения, что не исключает развития военного сценария.