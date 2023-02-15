Мир 15 февраля 2023, 14:40 Политолог Богдан Безпалько предсказал действия Украины к годовщине СВО

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К годовщине начала СВО Украина захочет раздуть очередной скандал, чтобы попросить еще денег у Запада. Об этом ИА SM.News рассказал председатель правления организации «Украинцы России» Богдан Безпалько.

По его словам, дату 24 февраля многие будут использовать ради пиара. Например, политолог не исключает принятие Генассамблеей ООН какой-нибудь резолюции, которая будет осуждать Россию. А также Джо Байден во время визита в Польшу, вероятно, объявит о выделении очередного пакета помощи Украине.

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«Большая часть будет израсходована в самих США, какая-то часть пойдет Украине. Хватит ее примерно до августа. И годовщина СВО, и визит Байдена в Польшу — это события, которые делаются для пиара», — сказал Богдан Безпалько.

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