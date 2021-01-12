Политолог: боевики активизировались в Сирии после ухода «ЧВК Вагнера» из Дейр эз-Зора

Политолог из САР рассказал, что террористы ИГИЛ (запрещено в РФ) начали атаковать сирийских солдат в восточной части Сирии, как только ее покинула «ЧВК Вагнера».

Политолог из Сирийской Арабской Республики Хади Абдулла рассказал об обстановке в восточной части САР. После полученной от него в СМИ информации, что бойцы «ЧВК Вагнера» покидают этот регион, террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ предприняли атаки на солдат Сирийской арабской армии. Абдулла рассказал об этом в личном блоге.

По словам сирийского политолога, «вагнеровцы» переместились в Латакию, уйдя из Дейр-эз-Зора. После этого террористы сразу же стали атаковать военных САА. Например, 11 января боевики пленили трех военнослужащих. До этого радикалы нападали в конце 2020 года. 25 декабря жертвами взрыва автобуса на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор стали почти 30 человек, в числе которых были и офицеры правительственных войск.

26 декабря в Абу Кемале был убит генерал САА Мазен Хассун. 30 декабря 15 военных республики были убиты на дороге Дейр-эз-Зор — Хомс. 5 января в Аль-Маядине взорвали автомобиль САА.

Информация о выводе ЧВК «Вагнера» появилась в местной прессе 23 декабря. Впрочем, до сих пор не появилось никакого подтверждения этих данных, кроме слов самого Хади Абдулла.