Мир 28 апреля 2023, 17:16 Политолог Блохин заявил, что Такер Карлсон стал жертвой интересов медиамагнатов

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СМИ в США являются инструментом в руках бюрократии и олигархических групп, а телеведущий Такер Карлсон стал обычной жертвой интересов медиамагнатов. Такое мнение в разговоре с Pravda.Ru выразил политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политолог считает, что американские олигархи используют медиа для проталкивания своих интересов.

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«И олигархи используют СМИ для проталкивания в своих интересах, для достижения как раз поставленных целей и задач: повлиять на общественное мнение и тому подобное», — сказал он.

Ранее стало известно, что телеканал Fox News уволил телеведущего Такера Карсона. Причины при этом озвучены не были.