Мир 27 марта 2024, 13:11 Политолог Блохин заявил, что Ассанж и Сноуден нанесли непоправимый ущерб образу США

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Джулиан Ассанж для США — это своего рода информационная бомба, сопоставимый удар по репутации государства нанес лишь Эдвард Сноуден. Таким мнением поделился с радио Sputnik американист-политолог Константин Блохин.

По его словам, и Ассанж, и Сноуден обнажили изнанку так называемой американской демократии. Этот удар власти США простить не могут, потому и продолжают преследовать обоих. И если Сноуден получил убежище в России, то Ассанжа, находящегося в британской тюрьме, еще можно попытаться вернуть и публично наказать, чтобы исключить возможность повторения ситуации.

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«Ассанж ударил по самому больному — по имиджу Соединенных Штатов. США себя позиционировали всегда как „сияющий град на холме“, как истина в последней инстанция, как форпост демократии. И этому „форпосту демократии“ Ассанж нанес вместе с Сноуденом непоправимый ущерб», — пояснил эксперт.

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