Мир 11 января 2024, 17:10 Политолог Блохин: США могут использовать любой повод для эскалации в отношениях с Китаем

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Власти Китая заявили, что тайваньский вопрос является красной линией, которую США не следует пересекать. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Константин Блохин.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты могут использовать любой повод для эскалации в отношениях с КНР.

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«Очевидно, что сегодня значительная часть американского истеблишмента, которая связана как раз с республиканцами, бьет тревогу, говорит, что главный противник — это Китай», — пояснил специалист.

Он также добавил, что КНР вряд ли поддастся на провокации. С каждым годом страна усиливает военно-политическое и экономическое влияние, поэтому время в данной ситуации работает на нее.