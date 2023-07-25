Мир 25 июля 2023, 20:14 Политолог Блохин рассказал, стоит ли ждать импичмента Байдена Политолог Блохин заявил, что импичмента Байдена не произойдет

Читать 360tv в

Спикер палаты представителей США от республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что расследование дела в отношении семьи президента Джо Байдена может привести к импичменту. Однако политолог и американист Константин Блохин назвал такой сценарий маловероятным. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Специалист пояснил, что президент не пойдет на второй срок, несмотря на то, что будет заявлять обратное. Главными ограничениями являются возраст и состояние здоровья политика.

Реклама

Что касается импичмента, то его тоже не произойдет, отметил Блохин. По его словам, республиканцы сейчас «не так сильны и влиятельны», так как не контролируют обе палаты Конгресса. Демократы же не допустят импичмента «своего» президента.