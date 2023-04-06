Мир 06 апреля 2023, 17:24 Политолог Блохин предположил, что у племянника Кеннеди мало шансов стать президентом

Читать 360tv в

Племянник Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший вряд ли составит Джо Байдену достойную конкуренцию в президентской гонке. Об этом ИА НСН рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, Роберт Кеннеди-младший вряд ли выдержит конкуренцию с другими кандидатами. Политик — известный противник прививок, что также может негативно сказаться на президентской гонке. Кроме того, он крайне слабый конкурент Дональду Трампу, который, скорее всего, будет баллотироваться от республиканцев. Наконец, не все в США поддерживают политические династии.

Реклама

«Кеннеди — очень популярная фамилия в США. Кстати, она может сыграть негативную роль, поскольку сторонников того, что Америкой управляют кланы, в США не очень много. Вряд ли американцы одобрят, что к кланам Клинтонов и Бушей присоединится семейство Кеннеди», — подчеркнул Константин Блохин.

Авторы: