Мир 17 июля 2023, 22:27 Политолог Безпалько заявил, что остановка зерновой сделки обернется убытками для Украины

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Россия объявило о остановке зерновой сделки до тех пор, пока ее условия не выполнят, а это значит, что теперь выходящие из Одессы украинские суда могут быть атакованы. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

По его словам, теперь Украина понесет существенные убытки. Потому что нет никаких гарантий безопасности со стороны России. Другими словами, экспорт зерна и других товаров по морю фактически прекратится.

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«Россия не дает никаких гарантий, что суда, которые будут вывозить эти товары из украинских портов <…>, не могут быть повреждены», — подчеркнул политолог.

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