07 апреля 2023, 00:20
Политолог Безпалько рассказал, стоит ли ждать военного вторжения НАТО в Россию
Политолог Безпалько заявил, что страны НАТО побоятся прямого столкновения с Россией
Члены НАТО не встанут вступать в прямое противостояние с Россией. Таким мнением поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам специалиста, Украина с большой вероятностью попытается нанести удар по Крыму. Страны НАТО будут оказывать поддержку Зеленскому. Однако ждать полноценного вступления альянса в военное противостояние не стоит.
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«Хотя неформально их участие имеет место. Были перехваты разговоров на польском, шведском, французском, английском языках», — рассказал Безпалько.
Международные отношения
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