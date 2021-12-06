Политолог Безпалько поделился ожиданиями от переговоров Путина и Байдена

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с ИА Nation News предположил, что будут обсуждать Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящей встречи. Она состоится в онлайн-формате 7 декабря.

«На сегодняшний день накопился большой клубок противоречий, которые связаны с Украиной, с вопросами глобальной экономики и политики, а также с Ближним Востоком и Китаем. Очевидно, что настало время, когда данную встречу можно организовать, потому что обговаривалась она достаточно долго. Сейчас она просто реализовывается», — сказал политолог.

Он отметил, что итоги переговоров, скорее всего, не будут публичными. После встречи, вероятно, будет просто объявлено, что в российско-американских отношениях намечен прогресс и что переговоры будут продолжаться.