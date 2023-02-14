Мир 14 февраля 2023, 14:02 Политолог Безпалько оценил дальнейшую помощь Украине от США

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что преобладание республиканцев в конгрессе США может повлиять на сокращение поставок оружия Украине.

«Я думаю, что это может быть связано с американской внутриполитической ситуацией. В США приняли помощь пакетом в 50 миллиардов долларов еще до выборов в американский конгресс. Те, кто уже занял там свои места, уже не могут изменить или отменить этот пакет помощи», — сказал политолог.

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Он также предположил, что конгрессмены могут отказаться принимать следующий пакет помощи.

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Ранее журналисты The Washington Post написали, что Белый дом будет подталкивать Украину к активным действиям.

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