Политолог Бернардини раскритиковал США на переговорах с Россией

Политический обозреватель Марк Бернардини прокомментировал саммит России и США по гарантиям безопасности, который проходит в Швейцарии. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Ему не понравилось условие Штатов о том, что Россия не должна вторгаться на Украину.

«Так значит, до сих пор российской армии на Украине не было? Что же они нам рассказывали и рассказывают последние семь-восемь лет?» — пояснил политолог.

Также он отметил, что стороны должны достигнуть письменных договоренностей.