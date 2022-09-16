Политолог Белов заявил, что вход Ирана в ШОС является концом расширения НАТО на восток | 360°

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Политолог Белов заявил, что вход Ирана в ШОС является концом расширения НАТО на восток

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Иран планирует присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Подобное решение может стать концом для расширения НАТО в восточном направлении. Таким мнением поделился доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Благодаря вступлению в организацию, страна получит право голоса касаемо актуальных событий. Кроме того, у Ирана появится возможность закрепиться как полноценный член евразийской системы международных отношений.

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«Для Ирана это означает участие в новой архитектуре международных отношений. Тегеран хочет быть среди тех, кто находится в первых рядах. Это означает статусность субъекта международных отношений, а не просто участника данного процесса», — отметил эксперт.

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