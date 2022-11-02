Политолог Белоусов рассказал, насколько вероятна победа республиканцев в США | 360°

Мир 02 ноября 2022, 16:04 Политолог Белоусов рассказал, насколько вероятна победа республиканцев в США Политолог Белоусов: шансы у республиканской партии на данный момент очень высоки

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Публицист и политолог Ярослав Белоусов в разговоре с РИА ФАН рассказал о том, насколько вероятна победа республиканцев на выборах в американский конгресс.

По словам эксперта, шансы у республиканской партии на данный момент очень высоки. Если они выиграют выборы в конгресс, то американского лидера Джо Байдена ждет тяжелый конец президентского правления, поскольку инициативы Белого дома будут пресекаться членами конгресса.

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«Ждать быстрых изменений в американской политике на Украине не стоит. Вместе с тем возможность заключения некоего переходного соглашения между Москвой и Вашингтоном полностью исключать нельзя», — сказал политолог.

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Он добавил, что, на согласование подобных договоренностей могут уйти месяцы, так как уровень дипломатических отношений между США и Россией рекордно низкий.