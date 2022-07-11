Политолог Бекман заявил, что люди начнут покидать Европу из-за роста цен

Жители стран Евросоюза уже сейчас начали активно оформлять заграничные паспорта. Из-за роста цен на электроэнергию, бензин, газ и продукты они стремятся сменить место жительства. Такой информацией поделился финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. Об этом сообщило Ura.ru.

«Есть показатель, что количество загранпаспортов выросло очень сильно в Финляндии. Очереди огромные. Это означает, что у них есть желание куда-то уехать. Не исключено, что финны уезжают в страны, где жить дешевле», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что многие жители Финляндии стремятся в Шри-Ланку. По словам эксперта, жизнь там обходится значительно дешевле. Помимо этого, специалист предрек грядущий кризис зимой, что спровоцирует еще больше людей покидать страны НАТО.