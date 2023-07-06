Мир 06 июля 2023, 17:23 Политолог Батурин заявил, что Украина ищет повод для введения в страну контингента НАТО

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Украина может устроить провокацию, под предлогом которой на территорию страны введут контингент НАТО. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделилися политолог Денис Батурин.

По его словам, сейчас это один из наиболее вероятных сценариев. Потому что Украина уже давно ищет повод для такого шага. Пока попытки удавалось пресекать, но ситуация может сложиться подобным образом.

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«Да, это весьма вероятный сценарий. Ориентироваться ли здесь на возможную провокацию на Запорожской АЭС? Думаю, что таким ходом, предлогом может стать любая провокация», — сказал он Денис Батурин.

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