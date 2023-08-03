Мир 03 августа 2023, 15:20 Политолог Батурин: слова Борреля о поставках зерна отражают интересы транснациональных продовольственных корпораций

Читать 360tv в

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что с помощью поставок зерна бедным государствам по низким ценам Россия попытается создать «новые зависимости». Это предположение прокомментировал политолог Денис Батурин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, заявление Борреля отражает интересы транснациональных продовольственных корпораций. Таким образом, Евросоюз фактически выступил против поставок зерна в Африку на безвозмездной основе.

Реклама

Батурин отметил, что сейчас в своей политике Россия во многом повторяет подходы Советского Союза по отношению к бедным странам соседнего континента.