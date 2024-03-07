Мир 07 марта 2024, 17:38 Политолог Батурин счел манипуляцией предупреждение ЕК о риске конфликта из-за воды

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Еврокомиссия (ЕК) заявила, что нехватка питьевых ресурсов может стать причиной конфликта между странами Европейского союза, сообщил Politico. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Денис Батурин.

Эксперт назвал климатическую повестку способом манипуляции западного мира.

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«Здесь отражается конкуренция как в экономической сфере, так и в вопросе политического влияния. Европа находится в серьезном кризисе после того, как ее насильно отключили от российских энергоресурсов», — высказался специалист.

Кроме того, подобные высказывания направлены на отвлечение внимания европейцев от насущных проблем, добавил Батурин.