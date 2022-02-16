Политолог Баширов: Зеленский может пострадать из-за фейковых новостей о вторжении на Украину

Политолог Марат Баширов выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может пострадать из-за фейковых новостей о начале войны с Россией. Об этом сообщила Lenta.ru.

По его мнению, репутации Запада этот никак не коснется. По его мнению, на Зеленском это отразится больше.

«Он постоянно говорит о том, что идет кампания дезинформации, но не рассказывает, кто за ней стоит. И на этом этапе рождается уже чувство глубокого унижения у украинцев», — считает Баширов.