Мир 25 мая 2023, 10:52 Политолог Баширов заявил, что с выборами президента определится и стратегия Турции по отношению к России

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В воскресенье, 28 мая, в Турции пройдет второй тур президентских выборов. И он определит не только будущего лидера государства, но и стратегию страны по отношению к России и Западу. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал «Политджойстик» и высказывание политолога Марата Баширова.

Он напомнил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае избрания не вводить санкции в отношении России. А его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу сделал ровно противоположное заявление. Поэтому теперь турецкий народ выбирает не только лидера, но и дальнейший вектор развития страны по отношению к России и Западу.

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«Еще один водораздел на выборах президента Турции. Эрдоган: мы не введем санкции против России. Кылычдароглу: мы присоединимся к санкциям Запада против России. Стратегический выбор Турции предстоит, а не просто главу государства определить», — подчеркнул Марат Баширов.

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