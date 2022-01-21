Политолог Баширов указал на важный шаг РФ в преддверии переговоров по безопасности

Политолог Марат Баширов указал на важный шаг, который предприняла Россия перед переговорами главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы показать США готовность обеспечивать безопасность страны. Об этом написала «Политика сегодня».

Таким шагом политолог считает намерение признать самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР.

«Красиво играет Кремль. Последствия такого шага понятны (признание ЛДНР) — это кардинально изменит ситуацию на Донбассе с военной точки зрения, территории выйдут из состава Украины, и республики будут претендовать на создание государств в рамках административных границ областей в составе Украины», — написал Баширов в своем Telegram-канале.