Мир 30 января 2024, 16:20 Политолог Баширов: страх потерять лицо подталкивает США к силовому сценарию на Ближнем Востоке

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США готовятся ответить на удар, который был нанесен по американской военной базе на Ближнем Востоке. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, Белый дом не способен проигнорировать нападение, так как оно уже получило широкую огласку. Страх потерять лицо подталкивает Соединенные Штаты к силовому сценарию, выразил мнение специалист.

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Он считает, что уже в ближайшие сутки на Ближнем Востоке могут произойти «критические события».