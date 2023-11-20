Мир 20 ноября 2023, 11:34 Политолог Баширов: США и КНР не достигли соглашения по вопросу Тайваня

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Президент КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден провели переговоры по вопросу Тайваня. США заявили, что поставки вооружений туда не прекратятся. В беседе с RuNews24.ru ситуацию прокомментировал политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов.

Эксперт назвал встречу провальной, предположив, что соглашение достигнуто не было. По его мнению, своими действиями администрация Байдена обостряет американо-китайские отношения.