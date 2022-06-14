Политолог Баширов прокомментировал закон о невоенном использовании армии в Китае

Закон, который позволяет использовать вооруженные силы вне войны, приняли в Китае. В разговоре с «Ридусом» политолог Марат Баширов объяснил, что это может означать.

Известно о новом указе мало, государственные СМИ Китая освещают его кратко.

«Но совершенно точно директива расширяет полномочия НОАК — Народно-освободительной армии Китая. А в каких целях она будет использоваться, мы пока не знаем», — отметил Баширов.

Он напомнил, что Китай готовится к возможному конфликту с Тайванем. К тому же закон могли принять по примеру России, где вооруженные силы разрешено использовать в невоенных целях, например, в случае ЧС.