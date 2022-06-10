Политолог Баширов объяснил запрет Японии на вылов рыбы у Курил

Россия запретила Японии вылов рыбы у Курильских островов. По словам политолога Марата Баширова, это связано с санкциями, которые ранее Япония ввела в отношении РФ, написала «Политика сегодня».

Власти Японии запретили экспорт в РФ самосвалов, локомотивов, бульдозеров и грузовых автомобилей — то есть продукции, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры». По словам Баширова, запрет на вылов рыбы — закономерный ответ на эти ограничения.

«Надо еще отобрать у них долю в нефтегазовом проекте „Сахалин-2“ и поставку леса перекрыть. Они нам сегодня запретили покупать у них самосвалы и бульдозеры. Невелика потеря, есть китайские и белорусские, но сам факт — идиотический», — заявил политолог.