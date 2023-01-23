Мир 23 января 2023, 15:49 Политолог Баширов объяснил причину отказа Германии поставлять Украине танки Leopard

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Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю встречу президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, европейские лидеры осознали, что США обводят их вокруг пальца, написала «Политика сегодня».

Эксперт отметил, что повышение цен на энергоносители, конфликт на территории Украины, подорванные нитки «Северных потоков» пагубно сказались на экономике Европы.

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«США толкают Германию и Францию на прямое военное столкновение с Россией, что окончательно убьет промышленность в Европе и уничтожит инвестиционный климат как таковой там», — написал Баширов.

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Он также добавил, что в этом и заключается главная причина отказа Германии поставлять Украине танки Leopard.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что стороны так и не приняли решения по поставкам боевых машин Украине.

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