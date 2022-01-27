Политолог Баширов объяснил, почему Путина не будет на Мюнхенской конференции-2022

Политолог Марат Баширов объяснил, почему президент России Владимир Путин в этом году не будет присутствовать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Баширов считает, что отсутствие президента вполне оправданно. По его словам, после ответа США по гарантиям безопасности, Штатам и Бельгии самим нужно решить вопрос с геополитической тактикой.

«Позиция Москвы понятна: обсудите в Мюнхене свою общую позицию по европейской безопасности, которая к моменту проведения может измениться из-за „военно-технических“ действий России в ответ на приближение НАТО», — написал политолог.