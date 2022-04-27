Политолог Бардин рассказал, как Макрон снова смог стать президентом Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон смог вновь победить на выборах. Он стал первым президентом страны за 20 лет, который смог дважды занять этот пост. Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная России», кандидат политических наук Максим Бардин рассказал, как политику удалось это сделать, передали «Дни.ру».

Бардин пояснил, что второй кандидат на пост, Марин Ле Пен, являлась скорее статистом.

«Выборы президента Франции больше были похожи на классический договорной спортивный матч», — заявил Бардин.

Эксперт заявил, что Макрон является ставленником США. Благодаря этому политику удалось занять первое место на выборах. По его словам, Ле Пен могла попросить за свой проигрыш «отступные».