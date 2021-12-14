Политолог Бард прокомментировал угрозу Польши прекратить взносы в ЕС

Маловероятно, что Польша прекратит взносы в ЕС. Страна является крупнейшим получателем средств Евросоюза. Таким мнением поделилась эксперт по правовым вопросам Института демократии Центральноевропейского университета Петра Бард в беседе с «Известиями».

«Поскольку Польша является чистым получателем, фактически крупнейшим получателем средств ЕС, финансовая угроза является пустой, которую нельзя воспринимать всерьез», — рассказала эксперт.

Специалист подчеркнула, что у Евросоюза есть возможность вычесть долг Польши из тех средств, которые страна получает сейчас. Однако Бард не стала опровергать возможность того, что представители страны могут наложить вето на законы ЕС.