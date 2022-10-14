Политолог Баранчик: ЕС и Украине грозит повышение смертности из-за холода в квартирах | 360°

Мир 14 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Баранчик: ЕС и Украине грозит повышение смертности из-за холода в квартирах

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Украину и Евросоюз ждет повышение уровня смертности из-за проблем с отоплением и холода в квартирах. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Юрий Баранчик, сообщил «ПолитЭксперт».

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По его словам, в ЕС планируют уменьшить минимальную температуру в домах до +17…+18 градусов. Такая температура в доме способствует развитию сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. По мнению Баранчика, риск смерти для пожилых людей и хроников в такой ситуации вырастет на 50%.

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